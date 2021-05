Egzamin ósmoklasisty 2021 rozpoczęty. Uczniowie pisali język polski. Znamy tematy!

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach 25-27 maja 2021. W województwie kujawsko-pomorskim przystępuje do niego 19 465 uczniów, a egzamin odbywa się w 664 szkołach.

Ósmoklasiści relacjonują, że na egzaminie z języka polskiego pojawił się "Pan Tadeusz". Do wyboru były dwa tematy wypracowania. W rozprawce należało rozważyć, czy w trudnych sytuacjach można poznać samego siebie. Drugi temat dotyczył opowiadania o bohaterze wybranej lektury, który znalazł się w naszych czasach. Należało napisać o wspólnej przygodzie, w której wybrany bohater otrzymuje tytuł przyjaciela mądrości.

We wtorek 25 maja 2021 o godz. 9 rozpoczął się egzamin z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mieli 120 minut (uczniowie z dostosowaniami - 180 minut). Większość uczniów wyszła już z sal egzaminacyjnych i dzieli się wrażeniami w mediach społecznościowych.

Ósmoklasiści, z którymi rozmawialiśmy po egzaminie, przede wszystkim byli zaskoczeni "Panem Tadeuszem", a stopień trudności egzaminu oceniali jako średni.

- Nikt się nie spodziewał "Pana Tadeusza"! - mówi Zosia Lewandowska z SP w Rojewie. - Ta lektura była na egzaminie próbnym, więc wydawało się wręcz pewne, że nie będzie jej teraz. Raczej obstawialiśmy "Kamienie na szaniec" albo "Balladynę". Uważam, że egzamin nie był łatwy, zwłaszcza tekst mówiący o mądrości. Trzeba było go dobrze zrozumieć, żeby potem dobrze napisać opowiadanie. Wybrałam właśnie opowiadanie i odniosłam się do "Małego Księcia". Moim bohaterem - przyjacielem mądrości był lis. Moim zdaniem w ogóle tematy wypracowań były dojrzałe i nie najłatwiejsze.

Podobne wrażenie ma Mariusz Balcerzak, uczeń SP w podbydgoskiej Brzozie. - Nie jestem fanem "Pana Tadeusza", więc tym bardziej się nie ucieszyłem, gdy zobaczyłem tę lekturę na egzaminie. Co prawda, pytania nie były trudne i odpowiedzi dało się wywnioskować z załączonego fragmentu tekstu, ale i tak wolałbym coś innego. Wszyscy byliśmy pewni, że "Pan Tadeusz" się nie pojawi, bo był na próbnym egzaminie. Pisałem rozprawkę, bo ostatnio dużo ćwiczyliśmy tę formę w szkole i czułem się w niej lepiej niż w opowiadaniu. Wybrałem "Kamienie na szaniec" i "Latarnika". Początkowo nie doczytałem polecenia i niemal w ostatniej chwili zorientowałem się, że powinienem odnieść się do dwóch utworów. Na szczęście zdążyłem, bo inaczej straciłbym punkty. Do egzaminu podszedłem bez stresu.