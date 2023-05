Lista lektur obowiązkowych do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak jego wynik może mieć znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.