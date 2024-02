Ekipa GKM Grudziądz już "na walizkach". Będą trenować w pięknym kurorcie

Wszyscy zawodnicy do sezonu przygotowują się już od dłuższego czasu. - Spotykamy się kilka razy w tygodniu na treningach. Biorą w nich udział wszyscy juniorzy, którzy są zakontraktowani w klubie - dodał Kościecha dla ekstraliga.pl. - Na początku stycznia dołączył do nas Kacper Pludra, który wcześniej przechodził rehabilitację po zabiegu wyjęcia blach z ręki i nogi. Teraz już normalnie trenuje i jest dobrze przygotowany do sezonu.

Część drużyny trenuje indywidualnie. - Vadim Tarasenko wyleciał do Hiszpanii, gdzie ma treningi crossowe powiązane z rowerowymi. Wraca 17 lutego, przepakuje się i jedzie z nami na obóz. Na co dzień intensywnie trenuje w Bydgoszczy pod okiem swojego trenera. Jest to doświadczony zawodnik i nie ma co go sprawdzać. Podobnie jest z Maxem Fricke, Jasonem Doyle’m czy Jaimonem Lidsey’em, tym bardziej, że oni startowali jeszcze w Australii. Doyle troszeczkę szybciej wrócił do Anglii, tam przygotowuje się indywidualnie. Max i Jaimon także już wracają. To doświadczeni zawodnicy i wiedzą jak się przygotować, o to najmniej się martwię - dodał trener GKM.

Zooleszcz GKM Grudziądz walkę o ligowe punkty rozpocznie 14 kwietnia - na swoim torze zmierzy się z mocną ekipą Motoru Lublin. Przed sezonem grudziądzanie rozegrają sparingi - 29 i 30 marca z Apatorem Toruń, 2 kwietnia GKM podejmie Stal Gorzów, a dzień później obie drużyny potrenują w Gorzowie. Dodatkowo, 24 marca Jason Doyle wystartuje w Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych w Bydgoszczy.