Eksperci o wyłączaniu ulicznych latarni: - Wymiana oświetlenia na LED bardziej opłacalna i bezpieczna niż egipskie ciemności

Koszty oświetlenia to jeden z większych wydatków dla miast i gmin. Mogą stanowić 30-50 procent rocznego budżetu. Według szacunków Związku Miast Polskich podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy nawet 5 mld zł. Samorządy liczyły, że dzięki wyłączeniu latarni pomiędzy północą a piątą rano zredukują o nawet 40 proc. koszty oświetlenia. Na podobny krok zdecydowały się m.in. Suwałki, Sandomierz czy Myślenice, a w naszym regionie – Kamień Krajeński, co spotkało się z oburzeniem mieszkańców. Sępólno Krajeńskie zastanawia się, jakie wybrać rozwiązanie.

Mieszkańcy Kamienia Krajeńskiego uważają, że odkąd w mieście wyłączane jest uliczne oświetlenie, po zmroku jest niebezpiecznie. To głównie głos kobiet, które kończą pracę między godziną 22 a 23.…

Egipskie ciemności, czyli gratka dla złodziei

W przypadku Kamienia Krajeńskiego całkowite wyłączenie wszystkich lamp wpłynęło na mniejszy komfort, brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a co gorsza – wzrost przestępczości. Z osiedlowych parkingów zimą ginęły katalizatory samochodowe, a osoby, które zaczynają pracę bardzo wcześnie lub kończą bardzo późno pokonywały drogę do domu lub miejsca pracy z latarką w ręku.

-Słabe oświetlenie lub jego brak niesie ze sobą szereg skutków - od pogorszenia bezpieczeństwa drogowego po wzrost przestępczości. Dochodzi do sytuacji, w której zyskujemy w jednym obszarze, ale tracimy w drugim. Wyjściem z tej sytuacji jest modernizacja miejskiego oświetlenia i przejście na rozwiązania oparte o technologię LED, co pozwoli na obniżenie kosztów nawet o 85 procent i dodatkowo poprawi znacząco aspekt wizualny naszych miejskich czy gminnych aglomeracji, bez wpływu na bezpieczeństwo - wyjaśnia Paweł Boryś, ekspert TRILUX Polska.

Przejście na LED nieuniknione

Warto wziąć też pod uwagę przesłanki środowiskowe i dyrektywy unijne mówiące o zerowych emisjach netto. Tam, gdzie mniejsze zużycie energii, tam mniejsza emisja dwutlenku węgla. Zatem energooszczędne oświetlenie stanowi istotny wkład w osiągnięcie celów klimatycznych UE na rok 2030, które zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 procent. Efektywne wykorzystanie i zarządzanie światłem jest kolejnym krokiem do oszczędności w samorządowym budżecie.

-Dzięki połączeniu opraw w sieć i zintegrowaniu ich z pełniącymi różne funkcje sensorami, otrzymujemy możliwość pełnego zarządzania „światłem”. W przypadku opraw z inteligentnymi czujnikami ruchu, jeśli osoba wejdzie w zasięg detekcji jednego czujnika, automatycznie aktywowane są również dwie sąsiednie oprawy. Jeśli osoba kontynuuje ruch, przez całą noc towarzyszy jej „korytarz świetlny”. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym zużyciu energii - wyjaśnia dalej Paweł Boryś, ekspert TRILUX Polska.

Aby zmaksymalizować efektywność i jak najlepiej zoptymalizować oświetlenie miejskie, warto przy modernizacji wziąć pod uwagę dodatkowe czujniki - obecności i natężenia światła dziennego. Ułatwiają one dostosowanie oświetlenia do rzeczywistych warunków panujących w danym miejscu. Sprytną alternatywą dla systemów czujników działających zgodnie z zasadą „wszystko albo nic” jest sterowanie oświetleniem oparte na natężeniu ruchu: systemy czujników określają średnią liczbę pojazdów lub przechodniów w określonym oknie czasowym i automatycznie dostosowują poziom oświetlenia do statystycznego natężenia ruchu.