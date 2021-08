Eksperci ostrzegają: Te osoby nie powinny pić kawy! Sprawdź, czy jesteś na liście [20.08.2021]

NOWE Igrzyska Paraolimpijskie. Wracając do sportu chciał zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną w Sydney

Robert Jachimowicz został ograbiony ze złotego medalu Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney w 2000. Po kilkunastu latach przerwy wrócił do sportu nie po to, aby sobie coś udowodnić, tylko chciał zadośćuczynienia za wyrządzoną wcześniej krzywdę i niesprawiedliwość, która go spotkała. Bardzo szybko wrócił do światowej czołówki, a na igrzyskach w Rio de Janeiro wywalczył srebrny medal w rzucie dyskiem w kategorii F52.