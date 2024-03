Ekstra 1000 zł zwrotu z podatku. Takie są zasady ulg podatkowych w 2024 roku [8.03.2024]

W 2023 roku kwota możliwego odliczenia została zwiększona. Podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok, można odliczyć opłacone składki w wysokości niższej lub równej 840 zł. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z kwotą 500 zł, która obowiązywała w roku 2022 . Składki przekraczające 840 zł nie są już kwalifikowane do odliczenia .

Rozliczanie PIT-37 w 2024 roku. Jak skorzystać z dostępnych ulg podatkowych?

PIT-37 to formularz, który pozwala na rozliczenie się z dochodami osiągniętymi za pośrednictwem płatników. Czy to oznacza, że tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą go wypełniać? Otóż nie. PIT-37 może być wypełniony także przez osoby, które uzyskały dochód na podstawie umów cywilnoprawnych.