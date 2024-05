Ekwiwalent za urlop w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniesz za niewykorzystany urlop [16.05.2024 r.]

Urlop w wymiarze 20 lub 26 dni przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Jest to czas pełnopłatny w którym pracownik nie pracuje. Jest to czas na zregenerowanie sił, odpoczynek od pracy czy realizacje pasji. Urlop przyznawany jest na dany rok kalendarzowy. Jeśli go nie wykorzystamy w całości dni wolne przechodzą na kolejny rok. I powinniśmy go wykorzystać do 30 września. Jak się jednak okazuje nawet i później.

Ekwiwalent jest pieniężną rekompensatą wypłacaną pracownikowi który nie wykorzystał swojego urlopu wypoczynkowego. Ale warto wiedzieć, że tylko w określonych okolicznościach dochodzi do zapłaty za urlop. Nie możemy zrezygnować z urlopu w zamian za dodatkowe pieniądze.