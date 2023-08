Ela Romanowska skończyła 40 lat i pozuje w siwych włosach i bez makijażu! Odważne zdjęcia gwiazdy [6.08.2023]

Elżbieta Romanowska zdaje się sprzeciwiać współczesnym kanonom piękna lansowanym w mediach społecznościowych. Gwiazda nie wstydzi się pokazywać fanom w naturalnej wersji - bez filtrów czy makijażu. Z okazji ukończenia 40-tych urodzin zaprezentowała się fanom w codziennym wydaniu. Nowa prowadząca "Naszego nowego domu" zdaje się nie przejmować tym, że na fotografii widoczne są pierwsze zmarszczki czy siwe włosy. Aktorka i prezenterka opisała zdjęcie takimi słowami:

40 -sto letnia Ja !!! Bez makijażu , z siwymi włosami i uśmiechem od ucha do ucha . Szczęśliwa , kochana i kochająca . Czerpiąca z życia pełnymi garściami ( a przynajmniej starająca się czerpać). Popełniającą błędy, niebojące się ryzyka. Kochająca życie i ludzi. Czasem wesoła, czasem smutna. Mająca parę kompleksów ale generalnie kochająca siebie. Przez te 40-ści lat miewałam sukcesy i porażki. Ale zawsze starałam się żyć tak by niczego nie żałować , dotyczy to zarówno relacji zawodowych jak i prywatnych. Ciągle uczę się żyć i powiem Wam ze to cudowna lekcja. Marze i spełniam marzenia. Czasem się potknę ale na szczęście mam wokół najbliższych mi ludzi - moją cudowną Rodzinę, narzeczonego, niezawodnych wspaniałych przyjaciół, którzy gdy trzeba podadzą mi pomocną dłoń oraz WAS kochani wspierających, dopingujących i trzymających kciuki!!!!