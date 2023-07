Elana Toruń przed sezonem 2023/24. Przygotowania, transfery, sparingi. Raport [11.07.2023]

Część zawodników Elany w sobotę 1 lipca udała się do Radlina na 100-lecie tamtejszego Górnika. Torunianie w grupie pokonali gospodarzy 2:0 i przegrali 0:1 z Ruchem Chorzów. Ostatecznie wygrali grupę i w finale pokonali Unię Racibórz 1:0.

Reszta ekipy wróciła do zajęć 3 lipca. Za torunianami już pierwszy sparing z KKS Kalisz przegrany 0:1.

Plan sparingów

- Wszyscy mają ważne kontrakty na kolejny sezon, a niektórzy nawet na dwa lata - informuje Daniel Traczykowski, prezes Elany. - Kilku zawodników wypożyczymy, by się ogrywali i potem do nas wrócili. Pracujemy także nad kilkoma transferami do klubu. Będzie to góra pięciu zawodników. Szukamy wśród miejscowych piłkarzy lub okolic. Nie chcemy przeprowadzać żadnej rewolucji i niszczyć lub zmieniać to, co dobrze funkcjonuje od dwóch lat - dodaje.