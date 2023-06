Elana Toruń przed sezonem 2023/24. Przygotowania, transfery, sparingi. Raport 29.06.2023

Torunianie w cuglach wygrali IV ligę kujawsko-pomorską. Doznali zaledwie dwóch porażek, osiem meczów zremisowali i aż 24 wygrali. Strzelili 78 goli i stracili zaledwie 11, w tym jednego w rundzie wiosennej!

Na razie zespół jest na krótkim urlopie. Część zawodników wraca z niego w sobotę i udaje się na 100-lecie Górnika Radlin. Tam weźmie udział w okolicznościowym turnieju z udziałem gospodarzy, Wisły Kraków, Ruchu Chorzów, Unii Racibórz i Unii Oświęcim. Reszta ekipy wróci do zajęć 3 lipca.

Plan sparingów

- Wszyscy mają ważne kontrakty na kolejny sezon, a niektórzy nawet na dwa lata - informuje Daniel Traczykowski, prezes Elany. - Kilku zawodników wypożyczymy, by się ogrywali i potem do nas wrócili. Pracujemy także nad kilkoma transferami do klubu. Będzie to góra pięciu zawodników. Szukamy wśród miejscowych piłkarzy lub okolic. Nie chcemy przeprowadzać żadnej rewolucji i niszczyć lub zmieniać to, co dobrze funkcjonuje od dwóch lat - dodaje.