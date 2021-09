Elif - to wydarzy się po weekendzie w serialu. "Melek chciała mnie zabić!" [5.09.21 r.]

Serial "Elif", odcinek 1042 - streszczenie. Emisja: poniedziałek, 6 września 2021

W dniu wyjazdu Sinana Akin dowiaduje się, że to kuzyn Birce. Jest zły na Birce, że nie powiedziała mu o tym wcześniej. Mahir jest pod wrażeniem talentu rysowniczego Elif i kupuje jej wymarzony zestaw kredek. Kiymet domyśla się, że Mahir zakochał się w Melek. Kobieta wpada szał i demoluje pokój. Zaniepokojony hałasem Kerem próbuje sprawdzić, co się stało, ciotka jednak nie wpuszcza go do pokoju. Okazuje się, że Melek zapomniała o terminie dostarczenia akcesoriów skórzanych. Mimo obowiązków, jakie wyznacza jej Kiymet, próbuje zrealizować zamówienie. Tymczasem Kiymet z wściekłości niszczy kredki, jakie Elif dostała od Mahira. Przerażona dziewczynka nikomu nie mówi o zachowaniu Kiymet.