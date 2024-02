Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP VIII i IX kadencji we Włocławku. Spotkanie "Wolnych Polaków". Zobacz zdjęcia

We Włocławku odbyło się "Spotkanie Wolnych Polaków"

W sobotę (24 lutego 2024 roku) około 200 sympatyków Prawa i Sprawiedliwości wzięło udział w "Spotkaniu wolnych Polaków" zorganizowanym we Włocławku. Gościem specjalnym spotkania zorganizowanego w sali Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku była marszałek Sejmu RP VIII i IX kadencji, poseł Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. „Spotkania Wolnych Polaków – Bądźmy Razem”, są kontynuacją warszawskiego protestu z 11 stycznia 2024 roku i wstępem do samorządowej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Już kolejny weekend "Spotkania wolnych Polaków" organizowane są przez PiS w różnych miastach w całym kraju. Włocławskie spotkanie otworzyła poseł Joanna Borowiak.