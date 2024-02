Emeryci dostaną zwrot podatku - proces od lutego. Oto tabela wyliczeń po trzynastkach [8.02.2024 r.]

Kto może liczyć na zwrot podatku z Trzynastej i Czternastej Emerytury?

Osoby otrzymujące niższe emerytury i renty , których roczne świadczenia nie przekroczą 30 tysięcy złotych, kwalifikują się do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Dla tych osób ta dodatkowa gotówka może stanowić znaczącą ulgę w budżecie domowym.

Od lutego proces zwrotu podatku dla emerytów. Kiedy można spodziewać się zwrotu?

Już od połowy lutego urzędy skarbowe będą gotowe do dokonywania zwrotów nadpłaconego podatku dochodowego. Dla wielu osób oznacza to możliwość otrzymania zwrotu nawet do 400 złotych. Dokładne wyliczenia prezentujemy w poniższej galerii.