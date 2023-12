Emerytura 2024 - dwie waloryzacje. Mamy tabelę wyliczeń netto emerytur od marca 2024 [10.12.2023 r.]

Emerytura 2024: będą dwie waloryzacje emerytyry?

Waloryzacja emerytur w 2024 roku może nastąpić dwukrotnie, co wynika z obietnic wyborczych zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską oraz Lewicę. Oba te ugrupowania postulują wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur, a wszystko wskazuje na to, że będą miały możliwość zrealizowania tych postanowień. Donald Tusk, który ma objąć stanowisko premiera w połowie grudnia, będzie miał okazję przyczynić się do wprowadzenia drugiej waloryzacji emerytur. Istnieje możliwość, że będzie to jedno z pierwszych działań podejmowanych przez nową władzę.