Emerytura 2024. Taka ma być waloryzacja emerytur - rządz zdradził tabelę wyliczeń brutto i netto

Waloryzacja emerytury. Jakie emerytury i renty w 2024 roku?

Emerytury i renty są regularnie poddawane procesowi waloryzacji, który rozpoczyna się 1 marca każdego roku. W praktyce oznacza to, że kwoty tych świadczeń są mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Ten wskaźnik jest obliczany na podstawie inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, z dodatkowym uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o co najmniej 20% w porównaniu do roku poprzedniego.