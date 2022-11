Emerytura po zmarłym współmałżonku. ZUS wyjaśnił nam, w jakich przypadkach można ją zatrzymać [7.11.2022 r.]

Zadzwoniła do nas pani Grażyna z pow. nakielskiego. - Mój mąż zmarł 18 października tego roku. Emeryturę zawsze ZUS mu wypłacał dwudziestego dnia miesiąca. Zatem świadczenie wpłynęło na jego konto już po jego śmierci. Nie miałam głowy, by zaraz po śmierci męża lecieć do ZUS i informować o tym fakcie. Czy muszę teraz zwracać te pieniądze? Nie ukrywam, że pogrzeb kosztował mnie znacznie więcej niż wynosi zasiłek pogrzebowy, którego wysokość nie zmienia się od lat. 4000 złotych to naprawdę za mało, by pochować zmarłego. Ja wydałam 9000 złotych, a i tak zrobiłam stypę tylko dla najbliższej rodziny. Tak więc ta emerytura męża bardzo by mi się przydała. Jeśli muszę ją zwrócić, to jak załatwić formalności w ZUS? - dopytuje nasza Czytelniczka.