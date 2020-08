Emerytury 2020. Takie są teraz dodatki do emerytur i rent. Zwiększyły się! [25.08.2020]

O ubiegłorocznym tempie wzrostu przeciętej płacy możemy zapomnieć. A i jedno, i drugie, czyli i wzrost cen (inflacja), i wzrost płac przekłada się na przyszłoroczną 2021 r. waloryzację emerytur i rent.

O prognozy pokusił się portal Money.pl. Jego dziennikarze szacują, że najbardziej realistyczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku to 102,8 proc. Czyli na każde 1000 zł emerytury wzrost o 28 zł brutto. Natomiast najbardziej optymistyczny (ale czy możliwy?) wskaźnik to 103,58 proc. Bardziej realistyczny to 103,18.

Zmiany dla emerytów. Mniejsza waloryzacja i emerytury stażowe?

W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł ostatecznie 103,56 proc. z gwarantowaną kwotą 70 zł. Rząd zakładał, że będzie to 103,24 proc. Na waloryzację trzeba było przeznaczyć blisko 8 mld zł.