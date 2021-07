Emerytury bez podatku 2022 - takie będą wypłaty. Zobacz wyliczenia stawek brutto i netto [31.07.2021 r.]

Tokio 2020. Dyskwalifikacja dla USA cofnięta! Pobiegną w finale mieszanej sztafety 4x400 m. To złe wieści dla Polaków

Choć początkowo amerykańska sztafeta mieszana została zdyskwalifikowana za błąd w półfinałowym biegu 4x400 m, to ostatecznie organizatorzy postanowili przywrócić USA do finału. To oznacza, że będący w świetnej formie Polacy zyskali bardzo groźnego konkurenta. Amerykanie będą bowiem faworytami sobotniego biegu.