Emerytury bez podatku 2022 - takie będą wypłaty. Zobacz wyliczenia stawek brutto i netto [31.07.2021]

Znamy szczegóły rewitalizacji Parku Jana Pawła II w Brodnicy. Będą nowe ławki, wyposażenie placu zabaw, budki lęgowe i... wycinka 80 drzew

Dwie firmy złożyły ofertę na wykonanie rewitalizacji zielonych płuc Brodnicy, w ramach której wymienione mają być ławki, lampy, instalacje elektryczne, zamontowane tablice edukacyjne, a także wyciętych ma zostać 80 drzew. Chociaż liczba wyciętych drzew może przerażać, to jak przekazała nam Joanna Kilian, kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, do tej pory do urzędu miasta nikt w tej sprawie nie zwrócił się z protestami.