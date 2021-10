Emerytury bez podatku - tabela wyliczeń. Takie mają być nowe emerytury w 2022 roku [15.10.21]

W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.Podatek z emerytury ma nie być pobierany do progu 2500 złotych brutto. Dla seniorów z niższymi emeryturami oznacza to więcej pieniędzy w kieszeni. Tylko ci z najwyższymi emeryturami mogą stracić, ale to zdecydowana mniejszość. Zobacz wyliczenia poszczególnych emerytur na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay/MM