Emerytury dla kobiet 60 plus i mężczyzn 65 plus. ZUS zdradził, jak je oblicza w 2023 roku [10.01.2023 r.]

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury?

O ile dłuższa praca podwyższa emeryturę?

Wybór momentu zakończenia pracy zawodowej należy wyłącznie do nas. Warto jednak wiedzieć, że pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Każdy rok dłuższej pracy niż wiek emerytalny to wzrost świadczenia o około 8 proc. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń.

Przekonała się o tym emerytka z naszego województwa, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6-m-cy mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce, która wynosi 26,8 tys. zł.