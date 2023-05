Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [17.05.2023r.] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Ważną decyzją dla emerytów będzie wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.