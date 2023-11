Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia

Druga waloryzacja emerytur 2023. Jakie są plany rządu?

To oznacza, że świadczenia brutto od 1 marca 2024 roku zostaną zwiększone o 12,3 proc. Jest to nieco mniej niż w marcu 2023 roku, ale od tego czasu inflacja również spadła. W sierpniu wyniosła już tylko 10,1 proc. i nadal spada. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na początku 2024 roku, ale my już teraz prezentujemy prognozowane stawki emerytur 2024 - zobacz je w poniższej galerii.

Waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku. Nowa kwota najniższej emerytury

Wiele wskazuje na to, że najniższa emerytura wyniesie w przyszłym roku 1 783,82 zł brutto, co przekłada się na 1 623,28 zł na rękę. To oznacza, że od marca 2024 roku przez kolejne 12 miesięcy każda osoba otrzymująca najniższą emeryturę będzie miała do dyspozycji o około 180 zł wyższą kwotę na rękę.

Minimalna podwyżka najniższych emerytur i rent może być jednak jeszcze większa, jeśli nowy rząd - choć obecnie nie można tego potwierdzić, to również nie można wykluczyć - zdecyduje się na podniesienie kwoty minimalnej emerytury o stałą sumę, na przykład o 250 zł, zamiast wzrostu o 195,38 zł brutto, jak wynika ze wskaźnika waloryzacyjnego.