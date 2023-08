Emerytury pomostowe - nowe zasady w 2024 roku. Wyjaśniamy, kto skorzysta z wcześniejszej emerytury

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które zmienią ustawę o emeryturach pomostowych. Dzięki nowelizacji więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury. Zobacz, co się zmieni.

W 2024 roku, po nowelizacji przepisów emerytur pomostowych, wcześniej na emeryturę przejdą osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. Zmiana przepisów dotyczy osób, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Prace w szczególnych warunkach związane są z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej. To prace w takich zawodach jak: rybak morski,

górnik,

hutnik,

pracownik, który sprawuje opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną,

kierowca autobusu, trolejbusu, motorniczy tramwaju w transporcie publicznym,

ratownik medyczny

i wiele innych.

Zasady przyznania emerytury pomostowej

Obowiązujące przepisy ustawy o emeryturach pomostowych pozwalają skorzystać z wcześniejszej emerytury na ogólnych zasadach pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

urodził się po 31 grudnia 1948 r., ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, który wynosi co najmniej 15 lat, osiągnął wiek co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn, ma okres składkowy i nieskładkowy (staż ubezpieczeniowy) co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, które zostały określone w ustawie o emeryturach pomostowych (przepisy stosowane od 1 stycznia 2009 roku, z ustawy o emeryturach pomostowych) lub w ustawie emerytalnej (przepisy stosowane przed 1 stycznia 2009 r. z ustawy emerytalnej), co najmniej przez 1 dzień, po 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych, co najmniej przez 1 dzień.

Zmiany we wcześniejszych emeryturach

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje także osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych oraz spełniła pozostałe warunki wymagane do przyznania świadczenia. - Usunięcie z ustawy o emeryturach pomostowych warunku dotyczącego wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. daje możliwość nabycia prawo do emerytury pomostowej również osobom znacznie młodszym. Przyszli emeryci nie będą musieli udowodniać rozpoczęcia wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 r., a wykonywanie takiej pracy mogą rozpocząć dopiero po 31 grudnia 2008 roku – mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.

Zniesienie tego warunku spowoduje, że prawo do emerytury pomostowej będą nabywały kolejne roczniki pracowników zatrudnionych przy pracach wskazanych w ustawie o emeryturach pomostowych bez ryzyka, że nie nabędą prawa do wcześniejszego świadczenia tylko z tego powodu, że nie pracowały w określonych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. Żeby nabyć prawo do emerytury pomostowej w dalszym ciągu konieczne będzie łączne spełnienie pozostałych warunków . Zakład Ubezpieczeń Społecznych prognozuje, że liczba osób, które będą mogły przejść na emeryturę pomostową wyniesie:

w 2024 r. - 7,3 tys.,

w 2029 r. – 4,0 tys.,

w 2033 r. – 4,8 tys. Tymczasem wszystkich emerytów jeszcze w tym roku czekają Czternaste Emerytury. Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Przygotowaliśmy prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów po zmianach zapowiedzianych przez Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Zobacz je w poniższej galerii.