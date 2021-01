Emerytury - rząd planuje ważne zmiany. Wypłaty emerytury tylko na konto seniorów

Osoby, które już są na emeryturze lub rencie, będą otrzymywały świadczenia w takiej formie, jaką wybrały. Ich planowana zmiana nie będzie dotyczyła.

Bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą, również w kontekście pandemii – z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji. Rozwiązania, jakimi dysponuje sektor bankowo-finansowy tj. podstawowy rachunek płatniczy, karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, rozwinięta sieć terminali płatniczych, płatności z wykorzystaniem smartfonów dają gwarancję bezpiecznego i szybkiego dostępu do środków finansowych – czytamy w uzasadnieniu cytowanym przez Fakt.