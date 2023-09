Emerytury w 2024 - wyliczenia. Takie będą nowe stawki emerytur od 1 marca nowego roku

Emerytury w 2024 - tyle możesz zyskać. Oto wyliczenia

Emerytura 2024 - także waloryzacja kwotowa?

Zgodnie z doniesieniami pochodzącymi od jednego z bliskich współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, istnieje rozważenie podniesienia wartości podwyżek kwotowych nawet do 250 złotych, a być może nawet 300 złotych, w porównaniu do bieżącego roku. Takie wsparcie otrzymaliby seniorzy, którzy mają niższe emerytury. Dla tych, którzy mają wyższe emerytury korzystniejsza bowiem byłaby waloryzacja procentowa.

Trwają wypłaty Czternastych Emerytur 2023

Tymczasem pierwsi emeryci i renciści otrzymali czternaste emerytury; świadczenie trafiło do 864 tys. osób. Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Następne terminy wypłat czternastych emerytur to: 10, 15, 20 i 25 września.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.