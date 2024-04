Emerytury w maju 2024 - wyliczenia. Niektórzy wkrótce dostaną spore wyrównanie! [29.04.2024 r.]

Kalendarz wpłynie także na wypłaty świadczeń w maju. Osoby, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca, otrzymają swoje wypłaty pod koniec kwietnia, ze względu na święto 1 maja, kiedy ZUS przyspieszy wypłaty, jak co roku. Podobnie, osoby otrzymujące wypłaty w ostatnim dniu miesiąca, czyli dwudziestego piątego, otrzymają swoje świadczenia najpóźniej 24 maja, ponieważ 25 maja przypada na sobotę.

Wypłaty za maj będą więc niższe niż za kwiecień , a do tego będą realizowane w innym terminie z powodu kalendarza. ZUS ustalił, że terminy wypłat świadczeń będą stałe i będą miały miejsce pierwszego, piątego, szóstego, dziesiątego, piętnastego, dwudziestego lub dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca. Jednakże, jeśli któryś z tych dni przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny, wypłaty będą realizowane wcześniej. To oznacza, że seniorzy otrzymają wypłatę przed planowanym terminem.

Tzw. "czerwcowi emeryci" to osoby, które zdecydowały się przejść na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Ze względu na ówczesne przepisy, ich świadczenia były niższe niż emerytury osób, które zdecydowały się na ten krok w innych miesiącach. Różnica ta mogła wynosić nawet 250-300 złotych miesięcznie, co w perspektywie kilkunastu lat tworzy znaczącą dysproporcję. To właśnie ta grupa może teraz liczyć na wyrównanie.

Chociaż na chwilę obecną nie ma jeszcze ustawy regulującej szczegóły tego procesu, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej intensywnie pracuje nad jej przygotowaniem. Oczekuje się, że wkrótce będzie możliwe ubieganie się o wyrównanie zaległych świadczeń.