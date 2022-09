Emerytury w październiku 2022. Takie przelewy będą dostawać emeryci po zmianach podatkowych [25.09.2022 r.]

W październiku emeryci znów dostaną inne przelewy emerytur w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wynika to z faktu otrzymania we wrześniu dodatkowej kwoty - tzw. Czternastek Emerytury. Październikowe przelewy będą więc mniejsze, ale inne w porównaniu z samym początkiem roku. We marcu bowiem doszło do waloryzacji emerytur, a w lipcu do kolejnych zmian podatkowych. Zobaczcie wyliczenia - szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.