Emerytury w przyszłości. Tyle możemy dostawać na konto. Szok! [lista - 25.08.2020 r.]

Wielu Polaków będzie zmuszonych do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu, aby zapewnić sobie przyzwoity poziom życia w okresie emerytalnym.

Relacja emerytury do zarobków nieustannie spada. Obecnie wynosi 50 proc., ale w przypadku młodych, którzy zaczęli pracować po 1999 r. i nie mają tzw. kapitału początkowego, będzie to zaledwie 30 proc. i to pod warunkiem, że pracowały na umowę o pracę i składki miały odprowadzane od całości zarobków.

Jakie emerytury mogą więc otrzymywać przedstawiciele konkretnych zawodów? Zobaczcie w poniższej galerii.