Emerytury z KRUS. W takich sytuacjach emerytura będzie teraz podwyższona z urzędu [28.12.2022 r.]

Józefa Spychała, kierownik Wydziału Świadczeń w bydgoskim Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjaśnia: “W aktualnym obowiązującym stanie prawnym, jeżeli emerytura rolnicza jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1.338,44 zł (brutto) podwyższa się ją z urzędu do tej kwoty. W myśl obowiązujących przepisów do kwoty najniższej emerytury nie są podwyższane emerytury z ubezpieczenia rolniczego pobierane w zbiegu z emeryturą z innego ubezpieczenia, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej. Dotyczy to również osób uprawnionych do pobierania jednocześnie dwóch emerytur: z ZUS i KRUS. “