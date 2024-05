Emilia Ankiewicz na gorących zdjęciach. Tak dziś wygląda miss z Rio! [19.05.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Emilia Ankiewicz urodziła się 22 listopada 1990 roku w Elblągu. Ma więc już 33 lata. Od dziecka interesowała się sportem. Szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Ostatecznie zaczęła się specjalizować w niezwykle trudniej dyscyplinie, jaką jest bieg na 400 metrów przez płotki.Na zdjęciu Emilia Ankiewicz na Mistrzostwach Polski w Lekkiej atletyce. Lublin, 2018 rok.Emilia Ankiewicz jest dziś bardzo aktywna na Instagramie. Zamieszcza między innymi zdjęcia ze swoich podróży. Często pozuje w strojach kąpielowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie gorące zdjęcia miss z Rio >>>> Łukasz KaczanowskI/ Polska Press Zobacz galerię (11 zdjęć)

Emilia Ankiewicz to była polska lekkoatletka, która w wieku 30 lat postanowiła zakończyć karierę. Na igrzyskach olimpijskich w Rio nazwano ją miss z Rio. Do dziś przylgnął do niej ten przydomek. I ma co się dziwić, bo to niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak prezentuje się na gorących zdjęciach. Tak dziś wygląda Emilia Ankiewicz, polska miss z Rio.