Emilia Krakowska - taki jej styl odejmuje lat. Tak się ubiera niezapomniana Jagna z "Chłopów" [21.11.2023 r.]

Emilia Krakowska - kim jest

Emilia Krakowska to absolwentka PWST w Warszawie, z roku 1963. Zadebiutowała na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Obecnie występuje na scenie stołecznego Och -Teatru.

" Ojca nigdy nie poznała - przed jej narodzinami zginął w Starobielsku. Mama aktorki była muzykiem, ale na życie zarabiała jako księgowa . To właśnie ona wszczepiła córce miłość do sztuki - Emilia jeszcze jako mała dziewczynka bywała w teatrach. Szybko zdecydowała, że w przyszłości chce zostać aktorką" - podaje portal swiatseriali.interia.pl.

Emilia Krakowska - jej styl odejmuje lat. Zobacz i zainspiruj się

Nie znajdziesz tu nudy i szarości. Dodatkowo wielka dama polskiego kina i teatru uzupełnia pomysłowe stroje dodatkami - są to okulary, torebki, oryginalne buty czy korale. Tak się ubiera Emilia Krakowska - zobacz i zainspiruj się! Zdjęcia stylizacji znajdziesz w naszej galerii:

Aktorka uwielbia kapelusze , berety, czapki. W ubiorze nie boi się kolorów, potrafi je z gustem łączyć . To sprawia, że każda stylizacja Emilii Krakowskiej przyciąga uwagę.

Emilia Krakowska uważa, że każda chwila życia jest cenna i należy ją odpowiednio celebrować. I tak właśnie postępuje filmowa Jagna - zawsze elegancka, w kapeluszu, uśmiechnięta, pełna energii i temperamentu.

"Do tej pory się buntuję. Nie można się na wszystko zgadzać! Ale łobuzować trzeba w swoim czasie. Najgorzej jak staruszce się zachce wygłupów, bo wtedy robi się to niesmaczne. Wszystko zgodne z wiekiem i temperamentem. A temperamentu nigdy mi nie brakowało. Choć to bardzo dziwne, bo mam niskie ciśnienie. Widocznie taka moja uroda" - stwierdziła aktorka.