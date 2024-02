Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - AZS Politechnika Opolska. Była kontrola. Prowadzenie przez cały czas [zdjęcia]

Po niespodziewanej przegranej w Tychach bydgoszczanie chcieli się zrehabilitować i podtrzymać serię zwycięstw we własnej hali.

Po wznowieniu gry w 25. minucie za trzy trafił Filip Zegzuła i Astoria wygrywała 54:43. Kluczowy był fragment na początku czwartej odsłony. Po punktach Kiwilszy i Zegzuły przewaga wzrosła do 15 punktów w 34. minucie. Potem jeszcze akcję 2+1 zaliczył Kiwilsza i było 69:51 dla Asty. 201 sekund przed końcem trafił Zegzuła powiększając przewagę do 20 "oczek". Ale to nie był koniec popisów gospodarzy. Po rzucie Małgorzaciaka było 75:54. Wynik ustalił Pluta.

W następnej kolejce bydgoszczanie znowu zagrają u siebie z Miastem Szkła Krosno.