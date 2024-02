Enea Abramczyk Astoria na Kotwicy. Druga porażka we własnej hali w tym sezonie

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg 79:86 (18:21, 26:21, 20:28, 15:16)

Gospodarze od początku mieli duże kłopoty z mocną i dobrze zorganizowaną defensywą Kotwicy. Kibice na pierwsze punkty Enea Abramczyk Astorii czekali do minuty 4. minuty. W tym czasie Kotwica zebrała ich 8 (m.in. dystansowe trafienie Pawła Dzierżaka). Niemoc Asty przełamał Damian Jeszke, ale w 6. minucie goście prowadzili już 15:6. Skrzydłowego w kolejnych minutach wsparł z ławki Piotr Śmigielski i udało się jeszcze w 1. kwarcie zmniejszyć straty do 3 punktów.

Goście sami wpędzili się w kłopoty, popełniając mnóstwo prostych strat w ataku i w 12. minucie mieliśmy już remis. PO akcji Śmigielskiego 2+1 (13 pkt w 1. połowie) w 14. minucie Asta po raz pierwszy w tym meczu prowadziła 29:28. Nie trwało to jednak długo, bo Kotwica pod wodzą żywiołowego duetu Dzierżak - Remon Nelson szybko odpowiedziała (32:35). Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, do przerwy ostatecznie bydgoszczanie byli +2.

W ostatniej kwarcie Kotwica wygrywała już 10 punktami. Ostatnie minuty to wreszcie twarda defensywa i zaciekła pogoń Astorii. Goście przez ponad 4 minuty nie trafili do kosza, ich przewaga stopniała do punktu, gospodarze mogli objąć prowadzenie, gdyby nie pudłowane rzuty wolne (cztery w ostatnich 2 minutach). Za to rywale byli niemal bezbłędni (20/23) i to zdecydowało w końcówce.

W tabeli Enea Abramczyk zajmuje 3. miejsce z trzema punktami straty do Górnika Wałbrzych.