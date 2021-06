Euro 2020 - kto dzisiaj gra? O której godzinie mecze na Euro? Gdzie oglądać na żywo w telewizji [21.06.21 r.]

Euro 2020 jakie dziś mecze? Gdzie oglądać mecze na żywo?

Trwa ostatnia kolejka fazy grupowej. W poniedziałek decydujące mecze w grupach B i C. Kto awansuje dziś do 1/8 finału Euro 2020? W grupie B pewna awansu jest Belgia, ale trzy pozostałe drużyny także mają szanse. W grupie C prowadzi niepokonana Holandia, a o drugie miejsce zagrają w bezpośrednim meczu Austria i Ukraina. O której godzinie dzisiaj mecze na Euro? Podajemy plan gier i transmisji w telewizji na 21 czerwca.