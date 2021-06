Euro 2021. Kiedy grają Polacy? Terminarz i transmisje meczów Euro 2020 [9.06]

Turcja na Euro 2020. Zaskoczyć tak jak Burak Yılmaz z Lille [SKŁAD, TERMINARZ, SYLWETKA]

Turcja ma nadzieję, że na Euro 2020 wypadnie lepiej niż na turnieju we Francji. W grupie A zagra z Włochami, Walią oraz Szwajcarią. Powody do optymizmu? Są: to udane kwalifikacje i start w el. do Mundialu w Katarze.