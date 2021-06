Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Budapeszcie i Monachium [15.06.21]

Hit grupy. W Monachium zagrają Francja z Niemcami. Co ciekawe Trójkolorowi są formalnym gospodarzem spotkania. Mistrzowie świata są głównym faworytem turnieju. Didier Deschamps dysponuje plejadą gwiazd na każdej pozycji.

Euro 2020 to ostatni turniej, w którym reprezentację Niemiec poprowadzi Joachim Loew. Nasi zachodni sąsiedzi liczą, że "Die Mannschaft" nawiąże do najlepszych lat, a nie do mundialu w Rosji sprzed trzech lat.

Sylwetka reprezentacji Francji

Sylwetka reprezentacji Niemiec

Początek meczu o godz. 21. Transmisja w TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. W internecie spotkanie można oglądać na stronie www.sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej i aplikacji smart tv.