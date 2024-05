Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony [22.05.24]

Prawdopodobieństwo wygrania w Eurojackpot jest bardzo małe, wynosi 1 do 95 344 200. Gracze jednak wierzą, że to do niech uśmiechnie się szczęście. Skreślając liczby możemy wykorzystać swój system, przeczucie, szczęśliwe liczby czy statystyki dotyczące losowania liczb.

W Eurojackpot można grać od 2012 roku. W Polsce po raz pierwszy mogliśmy zagrać od 15 września 2017 roku. Aktualnie w loterii udział bierze 18 państw europejskich. Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 10 000 000 euro. Maksymalna główna wygrana może osiągnąć 120 000 000 euro. 10 maja 2019 roku pierwszy raz w historii padła główna wygrana w Polsce w wysokości 45 000 000 euro.