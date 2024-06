Eurowybory 2024. Czekamy na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Grudziądzu

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Grudziądzu (9 czerwca 2024)

Piękna pogoda w niedzielę chyba nie sprzyjała wyprawie do urn wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że w Grudziądzu frekwencja wyborcza w głosowaniu, przeprowadzonym w niedzielę, 9 czerwca 2024, będzie znacząco niższa niż podczas poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2019 roku.