Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [24.11.23] JG

Ewa Kryza zachwyciła widzów programu "Rolnik szuka żony" długimi brąz włosami i zgrabną sylwetką. Okazuje się, że nie zawsze tak wyglądała. Zobacz piękną 30-latkę na zdjęciach sprzed lat. materiały TVP/Rolnik Szuka Żony Zobacz galerię (16 zdjęć)

Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?