Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Najszybsza Polka spotkała na bieżni wielką miłość [10.09.23]

Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda, jedna z najlepszych sprinterek świata i gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Na bieżni wulkan energii, moc i niezwykłe wręcz prędkość, prywatnie skryta i niechętnie odsłaniająca kibicom szczegóły swojego życia poza sportem Najlepiej czuje się w rodzinnych Żorach. Taka jest prywatnie Ewa Swoboda, obecnie jedna z najszybszych Europejek.

Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda, jedna z najlepszych sprinterek świata i gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Na bieżni wulkan energii, moc i niezwykłe wręcz prędkość, prywatnie skryta i niechętnie odsłaniająca kibicom szczegóły swojego życia poza sportem Ostatnio padała ofiarą stalkera. Taka jest prywatnie Ewa Swoboda, obecnie jedna z najszybszych Europejek - zobaczcie jej zdjęcia z prywatnego życia.

Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda. Uciekała przed stalkerem, zakochała się w koledze z reprezentacji

Prywatnie Ewa Swoboda związana jest od pewnego czasu z Krzysztofem Kiljanem, to kolega z reprezentacji, płotkarz. - Obiecałam sobie, że już nigdy nie chcę mieć chłopaka-sportowca. Nie będę mówiła dlaczego, ale wiadomo... Powiedziałam sobie: "nigdy w życiu już nie chcę sportowca". No ale stało się tak, że los mi go zesłał - wyznała w rozmowie z Interią Ewa Swoboda.

Swoboda i Kilian poznali się pod koniec 2021 roku. Sprinterka ma jednak słabość do sportowców. Wcześniej była związana z utytułowanym kulomiotem Konradem Bukowieckim.

To tutaj najlepiej odpoczywa Ewa Swoboda. "Szanuję ciszę i spokój, lubię las"

Ewa Swoboda poznała także gorzki smak sławy, bo niedawno stała się ofiarą głośnego stalkingu. Jej prześladowcą okazał się inny sportowiec, Sebastian Urbaniak. Biegaczka już wcześniej skarżyła się, że włocławianin przesyłał jej i jej partnerowi Krzysztofowi Kiljanowi wulgarne zdjęcia. Lekkoatleta przyznał, że jest obsesyjnie zakochany w jednej z najszybszych biegaczy na kontynencie. Urbaniak znowu zaczepiał Swobodę podczas tegorocznych mistrzostw Polski i został zawieszony przez PZLA. Ewa Swoboda pochodzi z Żorów, od lat jest wierna swojej trenerce Iwonie Krupie. Bardzo ceni sobie rodzinny dom. - Gdzieś tam kiedyś, może pójdę w świat dalej, chociaż bardzo dobrze mi się tu mieszka, jest spokojnie i cicho. Ja sobie szanuję bardzo ciszę i spokój. Lubię las, zieleń - mówi sprinterka.

Ewa Swoboda prywatnie. Pierwszy tatuaż zrobiła przed osiemnastką. Teraz ma ich wiele i to oznaczają

Ewa Swoboda to miłośniczka tatuaży. Pierwsza była duża róża na udzie, jeszcze przed 18 urodzinami. - Pierwszy tatuaż był kwestią bardziej estetyczną, chciałam nim zakryć bliznę. A potem tak mi się to spodobało, że już poszło. Każdy coś dla mnie znaczy - przyznaje Ewa Swoboda w rozmowie z portalem slazag.pl.

Biegaczka ma konkretny plan na ciąg dalszy swojej kariery i zamierza biegać do 2028 roku. - Myślę, że po kolejnych igrzyskach w Los Angeles będę kończyć karierę. Kiedyś trzeba założyć rodzinę. Myślę, że ciężko byłoby to pogodzić, żeby mieć dziecko i wrócić do biegania - przyznaje Ewa Swoboda.

Ewa Swoboda w pogoni za rekordem. Tak żyje na co dzień najszybsza Polka

Ewa Swoboda to jedna z najszybszych sprinterek na kontynencie. Na ostatnich mistrzostwach świata w Budapeszcie przeżyła niebywałe emocje: do awansu do finału zabrakło jej 0,001 sekundy, ale po proteście polskiej ekipy sędziowie postanowili ją dopuścić do biegu, a tam zajęła znakomite szóste miejsce. To rekordzistka Polski na 60 m w hali, a teraz goni za rekordem Polski na otwartym stadionie, na razie legitymuje się drugim wynikiem w historii - 10.94.

Ma astmę a i tak się ściga - Karol Kręt, polska nadzieja motorsportu