FAF Elana Toruń - Włocłavia Włocławek. Mecz 28. kolejki 4. ligi na żywo

FAF Elana wiosną 2023 roku nie straciła jeszcze gola w mecz ligowym - 9 spotkań z rzędu na zero. W sumie więc przez bramkarze Elany są niepokonani od 810 minut. Wojciech Pawłowski bronił w 6 spotkaniach (w czterech ostatnich), a Jakub Mikołajczak w trzech. Tym samym rekord klubowy Włocłavii z sezonu 2021/22 został pobity. Jednak bramkarski rekord 4. ligi należy nadal do Łukasza Zapały, który właśnie w barwach Włocłavii był niepokonany przez 769 minut (8 meczów z rzędu) od 21 sierpnia do 23 października 2021 roku. Drugi w tej "klasyfikacji" jest Mieszko Materna z Wdy, który w meczu 24. kolejki z Włocłavią został pokonany po 715 minutach (7 meczów z rzędu). Seria trwała od 26 listopada 2022 roku do 22 kwietnia 2023. Elana ostatnią ligową bramkę straciła 26 listopada 2022 w Bydgoszczy w meczu z Chemikiem (0:2), a przed własną publicznością 12 listopada.