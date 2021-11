Fatum? Pożar na poddaszu w kamienicy przy Kwiatowej w Grudziądzu. To już dziesiąty w ciągu roku przy tej ulicy!

Strażacy o pożarze we wtorek, 2 listopada zostali zaalarmowani ok. godz. 20. Jak się okazało na miejscu paliło się wnętrze lokalu mieszkalnego. - Ewakuowano trzy osoby przebywające na poddaszu - informuje mł. bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy Straży Pożarnej w Grudziądzu. - Do akcji przyjechało siedem wozów, w tym również z OSP.

Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych i strat, a pożar ugaszono szybko. Jak się dowiadujemy, do tej sprawy został zatrzymany mężczyzna. - Trwają z nim czynności - informuje w środę, 3 listopada podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy policji w Grudziądzu.