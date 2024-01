Filipa Antonowicza zobaczymy w duecie z doskonale znaną od lat telewizyjną gwiazdą Katarzyną Dowbor. W tym wypadku różnica 26 lat nie miała znaczenia. - Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę - powiedziała w rozmowie z serwisem Wirtualne Media Kinga Dobrzyńska, szefowa "PnŚ".

Tak mieszka Filip Antonowicz. Dziennikarz ma bardzo znane rodzeństwo Filip Antonowicz ma także bardzo znane rodzeństwo. Jego starszy brat Dominik to naukowiec i profesor wydziału Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, a od niedawna także przewodniczący rady Uniwersytetu Gdańskiego. Obu łączy sportowa pasja, kibicują m.in. żużlowcom Apatora Toruń. Dominik Antonowicz ma na koncie wiele cenionych na całym świecie publikacji naukowych na temat środowiska kibiców.

Średnia z rodzeństwa Anna Antonowicz to z kolei aktorka, która na co dzień występuje w niemieckich produkcjach telewizyjnych. Z pewnością za naszą zachodnią granicą jest nawet popularniejsza niż w Polsce, ale ma na koncie także m.in. epizod w "The Crown". W tym popularnym serialu o koronie brytyjskiej wcieliła się w rolę carycy Aleksandry Fiodorowny, żony cara Mikołaja II Romanowa.