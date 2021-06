Finał Pucharu Polski KPZPN 2021. Puchar dla Włocłavii Włocławek. W karnych wygrała z Elaną Toruń [zapis relacji na żywo]

Dogrywka i karne. Zobacz wideo

KONIEC! Puchar dla Włocłavii W serii rzutów karnych lepsza Włocłavia. Wygrała 8:7. Decydującą jedenastkę strzelił bramkarz Łukasz Zapała. Dokładnie 8 lat temu Włocłavia (26 czerwca 2013) zdobyła po raz pierwszy trofeum. Teraz to drugi triumf w historii. Wkrótce więcej.

120+3 - koniec dogrywki, tak jak rok temu do wyłonienia triumfatora potrzebna będzie seria rzutów karnych

120 - 3 minuty doliczone

113 - Spychalski za Fetera, który nie wytrzymał trudów meczu, zmiana we Włocłavii

110 - kolejny rożny dla Elany, Włocłavia liczy na kontry i karne

108 - za Szczyrbę Więcek zmiana w Elanie

107 - Piotra Szablewski za Behlke, zmiana we Włocłavii

106 - Antkowiak, ale znów ratuję Włocłavię Zapała

106 - Elana od środka, rozpoczęła się II część dogrywki

105+1 - koniec części dogrywki, 1:1

105 - minuta doliczona

104 - indywidualna akcja Antkowiaka, ale podawał zamiast uderzyć

103 - przewaga gości, ale to Wypij ładnie uderzał z dystansu nad bramką Elany

90 - Włocłavia od środka, rozpoczęła się I część dogrywki

•90+6 koniec regulaminowego czasu gry, 1:1 będzie dogrywka

90+5 - jeszcze okazja Elany

90+2 - Łojewski przed szansą, ale zamiast uderzyć podawał w pole karne

90+2 - Łojewski za Kujawskiego zmiana we Włocłavii

90+1 - dogodne okazje z obu stron

90 - 6 minut doliczone, 1:1

87 - Kuropatwiński z wolnego z 18 metrów, tuż nad poprzeczką

85 - Tomasz Szablewski za Jankowskiego, zmiana we Włocłavii

83 - Antkowiak sam na sam z bramkarzem, ale uderza w Zapałę

80 - 1:1

75 - przerwa na wodę, 1:1

74 - Stawski za Jóźwickiego, zmiana w Elanie

•71 GOOOL Hubert Antkowiak 1:1. Włocłavia grała w 10, bo za boiskiem opatrywany był Kuropatwiński, a chwilę wcześniej okazję miał Witucki. Pogubił się jednak w polu karnym, a Elana po składnej akcji i strzale z bliska wyrównała.

69 - Tomasz Szablewski za kontuzjowanego

65 - 1:0

63 - Hubert Antkowiak z dystansu, Zapała z problemami, ale łapie piłkę

60 - gorąco na trybunach...

59 - Behlke tuż przy słupku po rożnym

55 - pirotechnika z obu stron, kibice Elany rzucili race w stronę boiska

54 - znów na posterunku Zapała po groźnym dośrodkowaniu Pisarka

50 - 1:0

•46 Zaczęła się druga połowa, goście od środka. Zmiana w Elanie, Szczyrba za Niemca

Ostatnie minuty 1. połowy meczu Włocłavia - Elana

45 - przerwa, zasłużone prowadzenie Włocłavii, 1:0

43 - znów groźnie pod bramką Włocłavii po rożnym, pewnie jednak broni Zapała

41 - Pawlicki znów próbował z dystansu, ale strzał bardzo niecelny

39 - strzał Kuropatwińskiego, broni z trudem bramkarz Elany

37 - Jankowski przed szansą na podwyższenie wyniku, ale za słaby strzał z 10 metrów, mógł też podawać do kolegów, ale szansa Włocłavii!