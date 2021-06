Finał Pucharu Polski KPZPN 2021. Włocłavia Włocławek - Elana Toruń [zapowiedź, historia finałów]

Faworytem spotkania są goście, którzy zajęli 5. miejsce w trzeciej lidze. Włocłavia Włocławek przegrała niespodziewanie z Kujawianką Izbica Kujawska przed własną publicznością i straciła szansę na awans do trzeciej ligi. Dostało się piłkarzom, a także trenerowi od kibiców. Nie ma pewności czy w sobotę wszyscy pojawią się na przedmeczowej zbiórce. Z naszych informacji wynika, że zabraknie m. in. Łukasza Wituckiego, najskuteczniejszego strzelca zespołu. Atmosfera nie jest zbyt dobra, ale mecz pucharowy to dobry moment do rehabilitacji za ligową wpadkę.

Teoretycznie spotkanie zapowiada się na arcyciekawe. Obie ekipy w tym rozgrywkach pucharowych nie straciły jeszcze bramki. Elana zdobyła 15 goli (w 4 meczach), a Włocłavia 14 (w 5. spotkaniach). Włocłavia rozbiła już rezerwy Elany, a także pokonała inny klub z Torunia Pomorzanina. Teraz więc czas na Elanę, która w półfinale pokonała obrońców trofeum Unię Janikowo. Przypomnijmy, iż finałowy mecz rok także odbył się we Włocławku, a po emocjonujące spotkanie rozstrzygnęła dopiero seria rzutów karnych.