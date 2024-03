Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia

Konkurs Polska Miss 30+ to nie tylko okazja do zaprezentowania się, ale także platforma do wymiany doświadczeń i inspiracji między kobietami, które wierzą w siłę swoich marzeń. Organizowany przez zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, konkurs oferuje nie tylko wyjątkową oprawę artystyczną, ale także wartościowe nagrody i promocję medialną. Współpraca z najlepszymi partnerami, fotografami i kreatorami mody zapewnia, że każda uczestniczka będzie miała szansę na pokazanie się z najlepszej strony.