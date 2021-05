Food Trucki pojawią się na Rynku w Golubiu-Dobrzyniu. Zapraszamy na kulinarną ucztę

- Foodtruckowy lifestyl cieszy się w Polsce niegasnącą popularnością. Po dłuższej przerwie food trucki wracają do polskich miast i miasteczek, by promować kulinaria i karmić mieszkańców daniami z różnych stron świata. Długi weekend od 14-16 maja upłynie w Golubiu pod znakiem doskonałego jedzenia. Organizatorzy zlotu zapraszają do rodzinnego świętowania wiosny na Starym Rynku, gdzie odbędzie się kultowy już zlot – informuje Warsaw Public Relations.