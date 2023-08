For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin. Powtórki nie było, Motor górą na Motoarenie

To goście jednak lepiej zaczęli to spotkanie. Jarosław Hampel z Fredrikiem Lindgrenem pokonali Lamberta i Patryka Dudka 4:2, podwójnie zwyciężyli juniorzy Motoru (Mateusz Affelt wykluczony za spowodowanie upadku rywala). Mimo świetnego startu w trzeciej gonitwie, Emil Sajfutdinow i Wiktor Lampert stracili dwa pierwsze miejsca po atakach Bartosza Zmarzlika.

Tym razem na Motoarenie też nie stawili się w komplecie. W składzie zabrakło Jacka Holdera. Australijczyk to nie tak mocne ogniwo jak Kubera, ale doskonale zna przecież wszystkie ścieżki na toruńskim torze.

Już w 1. rundzie play off torunianie trafili na bardzo wymagającego rywala. Motor był jednak w zasięgu, co Apator udowodnił w rundzie zasadniczej, wygrywając po emocjonującym meczu 46:44. Wszystko rozstrzygnęło się wtedy w ostatnim wyścigu, po fantastycznej pogoni Roberta Lamberta za Bartoszem Zmarzlikiem. Wtedy goście przyjechali bez kontuzjowanego Dominika Kuberty.

Czwarty wyścig układał się na remis, ale na ostatniej pozycji upadł Kacper Grzelak. W powtórce z kolei doszło do kolizji walczących o pierwsze miejsce Cierniaka i Pawła Przedpełskiego. Sędzia wykluczył młodzieżowca gości, co oznaczało 5:0 dla toruńskiej drużyny w powtórce wyścigu i zminimalizowanie strat do jednego punktu.

Wynik na styku utrzymał się do 9. biegu, a w nim Hampel i Kubera uciekli już w pierwszym łuku i goście znów odskoczyli (29:24). I właśnie ta dwójka plus Zmarzlik sprawiali torunianom najwięcej kłopotów. To głownie ich punkty dały lublinianom pięć punktów przewagi przed wyścigami nominowanymi.

Apator musiał jeszcze próbować wyrwać zwycięstwo i wzorem poprzedniego meczu z tego sezonu, walczyć do końca. Złudzeń zawodników i kibiców Apatora pozbawili Kubera i Lindgren. Już na wyjściu z pierwszego łuku ustawili się na dwóch pierwszych pozycjach i tak dojechali do mety.