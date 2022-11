Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" w Żninie 2022. Debata, gala z nagrodami i mecz [relacja na żywo]

Liczni eksperci i słuchacze zgromadzili się w zabytkowej sali Hotelu Cukrowni Żnin na debacie poświęconej bezpieczeństwu żywnościowemu, zorganizowanej w ramach Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej”. Jednym z pierwszych mówców był Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: - Ostatnie lata pokazały, że produkcja żywności jest najważniejsza. Województwo kujawsko-pomorskie ma w tym duży udział, dlatego zawsze ma liczną reprezentację w ministerstwie rolnictwa.

Prawie połowę PKB w naszym regionie generuje rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy - podkreślił Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski: - Żyjemy w trudnych czasach, dlatego współpraca jest bardzo ważna. Forum Rolnicze to okazja do współpracy, wymiany doświadczeń i zdań. Życzę owocnych obrad.

Do zgromadzonych w Hotelu Cukrownia Żnin zwrócił się Janusz Wojciechowski, Unijny Komisarz ds. Rolnictwa, który połączył się z Forum z Brukseli: - Dziękuję rolnikom Pomorza i Kujaw, i wszystkim rolnikom za ich wielki wkład w bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Ale to bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Musimy myśleć o tym, co zrobić w kolejnych dekadach, żebyśmy byli bezpieczni w tym pokoleniu i następnych. Wyzwaniem jest przezwyciężenie rosnących kosztów produkcji, rolnicy są mocno tym dotknięci. Pierwszoplanowym problemem są koszty nawozów. Polski program rekompensat nawozowych był ewenementem, żaden kraj w Europie tego nie zrobił, rząd przeznaczył na to ponad 4 mld zł. Ale na przyszłość musimy myśleć o tym, żeby obniżyć zależność rolnictwa od nawozów chemicznych, postawić na nawożenie naturalne. To dłuższy proces, ale jest możliwy. Podam przykład Finlandii, która w ciągu jednej dekady zmniejszyła nawożenie chemiczne o jedną czwartą i w tym samym czasie zwiększyła plony też o jedną czwartą. Czyli racjonalizacja nawożenia może przynieść pozytywne rezultaty.

Po wystąpieniu Janusza Wojciechowskiego ruszyła debata pod hasłem "Bezpieczeństwo żywnościowe w czasach, gdy żywność stała się bronią. Finansowanie rolnictwa i gospodarki wiejskiej w czasie kryzysu". Nie dojechali wszyscy zaproszenie goście. Uczestniczą w niej:

-Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, poseł, były minister rolnictwa;

Krzysztof Jurgiel, europoseł, który zasiada w komisji Parlamentu Europejskiego - Rolnictwo i Rozwój Wsi;

Artur Balazs - od roku 1989 do 2001 był trzykrotnie ministrem, w tym ministrem rolnictwa (w latach 1999 – 2001), jest przewodniczącym kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej;

Wojciech Mojzesowicz, były minister rolnictwa, przewodniczący rady regionalnej NSZZ Solidarność RI;

Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej;

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych;

Joanna Gierulska, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do niedawna pełniła funkcję dyrektora w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej w resorcie rolnictwa;

Zdalnie z Brukseli połączył się Maciej Golubiewski, szef gabinetu Janusza Wojciechowskiego.

